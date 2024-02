Finisce fuori strada con l'auto: ragazza in ospedale

Esce fuori strada con l’auto e finisce in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. Disavventura questa sera per una ragazza di Racale, protagonista di un incidente avvenuto sulla strada che collega il paese alla marina di Torre Suda.

Per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della sua auto ed ha terminato la sua corsa nella campagna a lato della strada.

I soccorsi

Sul posto, allertati degli altri conducenti di passaggio, sono intervenuti i sanitari del 118, che con un’ambulanza hanno trasferito la malcapitata al pronto soccorso del “Francesco Ferrari” di Casarano in codice giallo. La giovane è ora sotto osservazione, ma le sue condizioni non sono gravi.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano, ai quali ora spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.