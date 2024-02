Incidente sulla Provinciale, schianto tra auto e furgone: c'è un morto

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio, attorno alle 14, sulla strada provinciale 367, nel Comune di Lequile. C'è un morto. A schiantarsi, per cause ancora tutte da chiarire, sono stati un furgone e una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava una coppia di anziani.

La corsa in ospedale e il decesso

Sono stati proprio gli anziani ad avere la peggio: lui, 85enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e qui è deceduto nel pomeriggio. La moglie, anche lei in gravi condizioni, resta ricoverata e affidata alle cure dei medici del "Fazzi" di Lecce.

Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Indagini in corso per comprendere la dinamica dello schianto.