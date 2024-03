Immobile abusivo in area sottoposta a vincolo: sequestro e denuncia

I Carabinieri Forestali Nucleo di Gallipoli, nel corso diun controllo, hanno individuato un immobile, in fase di costruzione, in contrada “Li Specchi” in agro di Racale, risultato, da successivi immediati accertamenti, non supportato da idoneo permesso di costruire. Scatta una denuncia per abusi edilizi.

Area sottoposta a vincolo paesaggistico

L’ area in questione è inserita nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), e pertanto sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, quindi sarebbe stata necessaria, oltre al permesso, anche una specifica autorizzazione.

Sequestro e denuncia

Niente di tutto ciò è risultato essere stato richiesto al Comune, e pertanto i Militari hanno proceduto al sequestro preventivo del manufatto, una costruzione con murature portanti su tre lati, in mattoni di cemento vibrocompresso, e solaio in calcestruzzo cementizio, per una superficie di 64 metri quadrati, che sarebbe stata utilizzata, probabilmente, come autorimessa e deposito, asservita da una strada poderale interna.

Il proprietario è stato denunciato.