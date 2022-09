Traffico, caos e code sui viali di Lecce nell'ora di punta

Traffico e code: ancora una mattinata di caos sui viali cittadini all'ora di punta dell'uscita delle scuole. Lunghe code, clacson, autobus imbottigliati e traffico impazzito nel cuore di Lecce, dai viali di circonvallazione alle arterie che "tagliano" il centro cittadino. Lunghissimi i tempi di percorrenza, in particolare, tra l'ingresso di Lecca da sud e l'area della Villa Comunale: si impiegano fino a 30 minuti dal sottovia per Monteroni fino a via XXV luglio passando per viale Dell'Università e viale De Pietro. A complicare le cose anche il mini-cantiere stradale all'altezza dell'Obelisco sul lato di Porta Napoli.