Droga, ricercato e bloccato dalla polizia in paese: arrestato 55enne

Deve scontare una pena per detenzione di droga e per questo era ricercato dalla polizia. Alessio Protopapa, 55enne di Racale già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nelle scorse ore dagli agenti del commissariato di Gallipoli, che lo hanno bloccato per le vie di Ugento. In casa nascondeva un telefono cellulare e documenti risultati rubati.

L'uomo era destinatario di un'ordine di carcerazione emesso il 9 febbraio dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. A suo carico, infatti, c'è una condanna ad un anno e sette mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il reato era stato commesso nel 2020. Alla cattura dell'uomo gli agenti del commissariato della Città Bella sono giunti a seguito di un'attività investigativa che si è conclusa nella tarda mattinata di giovedì a Ugento. I poliziotti, infatti, si sono messi alla ricerca dell'uomo e lo hanno rintracciato alla guida della sua auto lungo le strade del comune messapico.

Alla vista delle divise, il 55enne non ha opposto alcuna resistenza.

Gli agenti hanno proceduto ad eseguire una perquisizione all'interno della sua abitazione, dove sono stati trovati un cellulare e un borsello contenente alcuni documenti che, da una breve ricerca, sono risultati rubati. Per questo motivo, all'uomo è stata contestata anche l'accusa di ricettazione. Ma c'è anche dell'altro: il 55enne, infatti, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli: nella sua disponibilità, i poliziotti hanno rinvenuto una chiave verosimilmente destinata alla forzatura di auto.

I beni risultati rubati sono stati sequestrati e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono tornati nelle mani dei rispettivi proprietari. Per l'uomo, invece, dopo le formalità di rito si sono aperte le porte del carcere di Lecce.

Il nome dell'uomo non è nuovo alle cronache. La scorsa estate fu arrestato insieme ad altre persone con l'accusa di aver fatto parte di una banda specializzata in furti d'auto.