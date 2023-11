A spasso con grimaldelli e chiavi contraffatte: denuncia e foglio di via per due brindisini

Avevano con sé chiavi alterate e grimaldelli e per questo due 28enni di Brindisi sono stati denunciati dagli agenti della Questura di Lecce.

Gli agenti hanno notato, nei pressi della zona di Porta Napoli, alle spalle dell'edificio dell’Università, due ragazzi che camminavano in senso opposto alla marcia della volante e si mostravano sorpresi dall'improvviso sopraggiungere della stessa. Poi hanno accelerato l'andatura e si sono separati: atteggiamento che ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire con un controllo.

La denuncia

I due - due brindisini di 28 anni, uno con precedenti - sono apparsi nervosi ed insofferenti al controllo e cercavano di sottrarsi alle richieste di spiegazioni formulate dagli agenti circa la loro presenza sul territorio leccese.

sono stati quindi perquisiti e addosso avevano un decodificatore per la diagnostica delle centraline dei veicoli, due cellulari, su uno dei quali era stata scaricata un'applicazione riguardante il controllo delle targhe, una chiave inglese e un grimaldello, che solitamente vengono utilizzati in coppia per forzare i nottolini di accensione e le serrature delle macchine. I due uomini non riuscivano a dare spiegazioni in merito al materiale in loro possesso e venivano, perciò, denunciati a piede libero.

Il foglio di via

Accertato che i due fermati non hanno residenza nel Comune di Lecce, né qui lavorano, né tantomeno avevavo altro valido motivo che giustificasse la loro presenza su questo territorio, è stato loro notificato il provvedimento questorile del foglio di via obbligatorio che ne ha disposto l’immediato allontanamento da tutto il territorio del Comune di Lecce ed il divieto di ritornarci per 3 anni all'uomo già gravato da precedenti di polizia e di 2 anni all’ incensurato.