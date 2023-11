Una barella, da ieri pomeriggio, è "a passeggio" per il quartiere Madonnella a Bari e più precisamente lungo corso Sonnino.

Non è dato sapere chi sia stato l'incivile ad abbandonarla, ma fa specie scoprire che la segnalazione ad Amiu sia arrivata solo questa mattina alle 11.45 e da parte di un operatore della stessa azienda, che comunica che farà di tutto per rimuoverla in giornata.