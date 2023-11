Quattro cose sulla stella di Natale che non sai (e come prendersene cura)

La Stella di Natale (vero nome Poinsettia) è una pianta collegata alle festività natalizie, ed è il regalo per eccellenza sia da ricevere che da fare. In Messico è chiamata “Flora de la Noche Buena”, cioè il fiore della Notte Santa. Quelle scarlatte sono le più vendute al mondo ogni anno. Va detto che questo fogliame verde e rosso è particolarmente adatto al periodo natalizio. Nonostante il suo nome e il periodo in cui viene venduta, questa bellissima pianta, se curata correttamente, può essere mantenuta tutto l’anno.