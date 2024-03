Menù per il pranzo di Pasqua, i consigli dello chef pugliese: carciofi alla giudia e crepes con guanciale e funghi. Le ricette

Che rinascita sia, anche a tavola. Appesantiti da settimane di anonimi panini, snack all’impiedi, desinari tristi e veloci perché la scrivania non conosce pietà, possiamo infatti indulgere al piacere di mangiar bene grazie alla Pasqua, una delle (ormai poche) occasioni in cui ci è concesso di riservarci del tempo per un convivio meno frettoloso del consueto. Urge quindi un menu speciale, degno della situazione: lo abbiamo chiesto a Luca Sabetta, chef del ristorante “Anima & Cuore” di Galatina, reduce dalla fatiche di Sanremo: è stato infatti tra i protagonisti della sezione culinaria della vip lounge room del “Salotto delle celebrità” durante il festival della canzone italiana.