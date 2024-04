Dieta dopo Pasqua: come rimettersi in forma? Ecco su quali verdure, cereali e legumi puntare

Appesantiti e fuori forma dopo gli stravizi di Pasqua e Pasquetta? Oggi è il giorno giusto per archiviare colombe e cioccolata e riprendere uno stile di vita e un'alimentazione sani. In questo periodo, tra l'altro, scatta la corsa alla remise en forme in vista dell'estate, quando ci si scopre di più e magari si vuole sfoggiare un fisico più tonico. E allora si mangia per stare bene e per dimagrire qualche chilo di troppo.

Ad aprile «più italiani decidono di mettersi a dieta o di adottare un regime alimentare detox», osserva con l'Adnkronos Salute Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, che evidenzia come il "paniere della spesa" di primavera - che contiene molte verdure utili - possa essere un buon alleato anche «a basso costo: non abbiamo bisogno infatti di integratori o costosi prodotti dimagranti», assicura.