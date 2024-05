L'Università migliore del mondo, per il 13esimo anno consecutivo, è Harvard, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) e da Stanford. Poi Cambridge e Oxford, che sono le uniche due università pubbliche tra le prime dieci. La classifica è stata stilata dal Center World University Rankings (Cwur), che ha censito 20.966 atenei, costruendo la graduatoria dei primi duemila. Ci sono anche le pugliesi, ma perdono tutte posizioni nel ranking mondiale, fatta eccezione per l'Università di Foggia, che però resta fuori dalle prime mille.

La classifica

La classifica è una delle più attendibili a livello mondiale. Al di là del censimento, il cui valore in un contesto così vario e complesso è persino relativo, colpisce il fatto che il 75% degli atenei italiani valutati abbia perso posizioni rispetto all'anno scorso. E questo discorso non fa di certo eccezione in Puglia. La migliore resta l'Università di Bari, 448esima al mondo, 18esima in Italia. Un anno fa, però, l'ateneo guidato da Stefano Bronzini era sedicesimo in Italia e 415esimo a livello mondiale. Qualche passo indietro è stato fatto, così come Unisalento, oggi 872esima - posizione 42 tra le italiane - e fino all'anno scorso nelle prime 800 del mondo. Peggiora, seppur di poco, il Politecnico: 932esimo piazzamento mondiale, a fronte del 872esimo del 2023. Il secondo ateneo barese resta 44esimo in Italia. Guadagna 13 posizioni a livello intercontinentale Foggia, 1.333esima (58esima al mondo).

Perdono terreno le italiane

Resta forte il nodo delle italiane che perdono terreno. Al primo posto, a livello nazionale, Roma, con la Sapienza. Poi Padova e Milano. In top 5 anche Bologna e Torino. «È chiaro - commenta Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings - che la posizione dell'Italia nel campo dell'istruzione e della ricerca è sempre più sotto pressione a seguito della crescita dei sistemi di istruzione superiore in tutto il mondo; solo in Cina gli investimenti in ricerca sono cresciuti del 33%. Senza ulteriori investimenti pubblici in ricerca e sviluppo, l'Italia rischia di diminuire ulteriormente in futuro le proprie performance». I parametri presi in considerazione per lo studio sono : qualità dell'istruzione (25%), occupabilità (25%), qualità dei docenti (10%) e ricerca (40%).

E la situazione nel resto del mondo qual è? Gli Stati Uniti d'America inseriscono 329 atenei tra i primi 2.000. Eppure dal ranking emerge una "vittoria" della Cina, che inserisce in classifica 324 università e quasi tutte con un piazzamento migliore rispetto all'anno scorso. Resta importante anche l'Europa, ovviamente, con 639 istituzioni tra le prime 2.000: 92 nel Regno Unito, 73 in Francia e 69 in Germania. La Russia conta 46 rappresentanti nel Global 2000 - tre in più rispetto allo scorso anno - con 18 atenei che salgono e 28 che scendono in classifica. La migliore università russa quest'anno è l'Università statale di Mosca, al 233esimo posto a livello mondiale. Le prime dieci università in Europa quest'anno sono: Cambridge (Regno Unito), Oxford (Regno Unito), Psl (Francia), Ucl (Regno Unito), Imperial College (Regno Unito), Paris Saclay (Francia, 31°), ETH Zurigo (Svizzera, 32°), Paris City University (Francia, 33°), Università della Sorbona (Francia, 36°) e Copenaghen (Danimarca, 38°).

È pur vero che di classifiche che misurano le performance degli atenei ve ne sono diverse. Quest'anno, ad esempio, il Qs ranking (pubblicata ogni anno da Quacquarelli Symonds), aveva premiato le pugliesi, che avevano fatto un balzo in avanti soprattutto tra Bari e Foggia. Più che la graduatoria in sé, che risulta ovviamente condizionata fortemente dai parametri presi in considerazione e anche dalle capacità attrattive delle grandi città (non è un caso che venga dominata da Stati Uniti e Cina), preoccupa il passo indietro di quasi tutto il comparto terziario italiano e pugliesi. Un dato su cui, ranking e classifiche secche a parte, forse bisognerebbe riflettere.

