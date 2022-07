Incidente tra Ape e Fiorino all'incrocio: 78enne muore dopo tre settimane in ospedale

E' morta Vincenza Garzia, la 78enne di Gagliano del Capo che lo scorso 25 giugno, nelle prime ore del giorno, era stata coinvolta in un incidente stradale tra un Fiorino ed un Apecar. La vittima si trovava a bordo del mezzo a tre ruote e le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, salvo poi peggiorare nelle ultime ore.

La morte dell’anziana donna è avvenuta dopo circa tre settimane di agonia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della locale stazione. Successivamente l’anziana donna era stata trasportata d’urgenza al Vito Fazzi di Lecce da qui il ricovero in prognosi riservata.

Un incrocio ad alta pericolosità

Ha suscitato dibattito in paese il luogo in cui è avvenuto l’incidente. Un incrocio, alla periferia di Gagliano del Capo, nella frazione di San Dana, spesso è luogo di impatto tra veicoli. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri di Gagliano del Capo che al momento dell’incidente sono intervenuti per eseguire i rilievi di rito.