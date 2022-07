Maxifurto nella notte a Gagliano: ladri via con 700 paia di scarpe griffate

Maxi furto alla Sud Salento Srl, il calzaturificio di proprietà degli Abaterusso, con sede nella zona industriale di Gagliano del Capo, in via Artigianato.

L'assalto nella notte

La scoperta è stata fatta stamattina, all’inizio del turno di lavoro. Trafugato un bottino griffatissimo composto da circa 700 paia di scarpe firmate di buona fattura (tutte Gucci). Le calzature erano ferme in magazzino e pronte per la spedizione. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe un furto studiato nel minimo dettaglio. I malviventi, infatti, hanno forzato le porte del magazzino e utilizzato due mezzi in dotazione della ditta (uno dei quali preso a noleggio) per completare le operazioni e caricare la merce rubata. Il sistema d’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono recati gli uomini della Folgore, addetti alla vigilanza, ma i malviventi si erano già allontanati. Il furgone e il camion cassonato utilizzati per il furto e inizialmente sottratti insieme al bottino sono stati poi ritrovati nelle campagne tra Gagliano del Capo e Corsano. Non è ancora quantificata l’entità del furto.

Indagini dei carabinieri

Sul posto i carabinieri della locale stazione, a cui sono affidate le indagini, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’intera area è videosorvegliata e i filmati sono al vaglio degli inquirenti.