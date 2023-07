Scoppia l'incendio nel basso Salento, anziana costretta ad abbandonare la propria casa

Un incendio divampato intorno alle 13 a Gagliano del Capo, nel basso Salento, ha messo in pericolo l'abitazione di una signora ultraottantenne allarmando il vicinato. La rapida e attenta segnalazione di un passante, che ha notato del fumo provenire dalla pineta che circonda la casa, ha permesso un intervento tempestivo dei vigili del fuoco, evitando potenziali conseguenze catastrofiche. L'anziana signora, che si trovava all’interno, inizialmente, aveva rifiutato di abbandonare la sua dimora, ma grazie alla determinazione e alle competenze delle squadre di soccorso e di alcune persone presenti, è stata convinta a mettersi al sicuro. Le fiamme, in base alla ricostruzione di alcuni testimoni, si sono propagate molto rapidamente, minacciando non solo l'abitazione della signora, ma anche numerosi edifici circostanti. Nella zona, infatti, sono presenti diverse abitazioni e un autosalone. Fortunatamente le campagne, in quella zona, erano state falciate da poco e questo ha facilitato il lavoro delle squadre di soccorso permettendo di controllare l'incendio e di evitare che si diffondesse ulteriormente. Peraltro, l’abitazione, si affaccia lungo la strada statale 275 su un tratto particolarmente trafficato.

Le indagini

L'origine dell'incendio è ancora oggetto di indagine, e le autorità stanno monitorando attentamente l'area per prevenire eventuali riaccensioni.

Un episodio che, di questi tempi, è tutt’altro che isolato. L'estate porta, infatti, porta con sé caldo, siccità e condizioni ideali per l'insorgere di incendi devastanti. Nelle ultime settimane, estese aree di vegetazioni sono state inghiottire da roghi sparsi in tutto il Salento.