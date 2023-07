Incendio a ridosso dello stabilimento Peroni: distrutte oltre 10mila bottiglie di birra

Incendio questa mattina poco dopo le 9 all'esterno dello stabilimento della birra Peroni a Bari. In fiamme un camion carico di bottiglie di birra. Stando alle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti. Distrutte dalle fiamme invece circa 10mila bottiglie di birra. Sul posto sono intervenuti su segnalazione i vigili del fuoco. Da stabilire le cause del rogo.