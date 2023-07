Incendio in un terreno in campagna: muore carbonizzato un uomo di 93anni

A fuoco sterparglie e alberi da frutto all'improvviso: un uomo è morto a seguito dell'incendio, nel tentativo disperato di domare le fiamme sul suo terreno nelle campagne di Ceglie Messapica.

Il rogo

Tragedia questo pomeriggio, poco dopo le 15.30 in un terreno in contrada Monte Penusiello, a Ceglie Messapica. Ancora tutte da chiarire le cause che hanno provocato le fiamme. La segnalazione ai vigili del fuoco del Comando di Brindisi è arrivata nel primo pomeriggio. Quando i pompieri sono giunti sul posto per spegnere l'incendio hanno trovato il cadavere carbonizzato dell'uomo. La vittima è Arcangelo Sisto, 93 anni, originario di Martina Franca, morto nel tentativo disperato di mettere in salvo il suo terreno.