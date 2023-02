Un errore nella somministrazione del vaccino a un bimbo di 4 mesi, a cui sarebbe stato iniettato un farmaco prescritto per i bambini di 12 anni. Lo segnala la famiglia, che ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce. I fatti si sarebbero verificati nel distretto socio sanitario di Gagliano, dispensario di Tricase. Papilloma virus, invece che il normale richiamo per i neonati.

APPROFONDIMENTI BAT Dipendente della Asl si certifica le dosi del vaccino anti covid: accusato di frode L'INTERVISTA Il sociologo della comunicazione Cristante: «Ologramma, un'evoluzione che farà evolvere l'intelligenza»

L'esposto

A quanto riferito nell'esposto, i sanitari avrebbero ammesso «di avere iniettato un vaccino diverso per un errata custodia degli stessi». Ad oggi il bambino sta bene, ma quanto accaduto ha gettato nello sconforto la famiglia, la quale ha presentato, per il tramite del suo difensore avvocato Ivan Mangiullo, denuncia querela per valutare qualsiasi tipo di responsabilità e far perseguire gli eventuali colpevoli di quello che è ritenuto un errore sanitario.

La ricostruzione della famiglia

Il fatto è accaduto a novembre scorso: ad agosto al bimbo era stato dapprima somministrato, all'età di un mese e mezzo, il vaccino prevenar (pneumococco) ed il vaxelis (difterite-pertosse-polioemofiloinfuenza-epatiteb). Il richiamo veniva fissato successivamente, come per prassi. Sta di fatto che in tale sede e quindi al quarto mese, secondo quanto ricostruito, al piccolo sarebbe stato somministrato il vaccino anti-papillomavirus (HPV) (gardasil9) prescritto per i bambini di 12 anni, invece di quelli che dovevano essere oggetto del richiamo.