Ponte Ciolo chiuso per un anno e partono i lavori di consolidamento

Arriva l'ordinanza di chiusura del Ponte Ciolo a Gagliano del Capo, a una manciata di chilometri da Santa Maria di Leuca. Uno dei luoghi simbolo del Basso Salento, da ieri non sarà percorribile fino alla fine dei lavori. Il progetto di risanamento, consolidamento, adeguamento sismico e funzionale è stato finanziato con oltre 4 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'area cantiere, rigorosamente interdetta al pubblico, include l'area di percorrenza dell'infrastruttura, la scalinata e la spiaggetta dell'insenatura sottostante. Restano liberi i percorsi di trekking e le zone limitrofe, nel rispetto delle deviazioni previste a tutela della pubblica sicurezza.

Il progetto



Il progetto venne presentato un mese fa dall'ente Provincia. Intervennero il vicepresidente della Provincia Antonio Leo, il consigliere provinciale delegato alle Politiche di valorizzazione del Litorale adriatico e Pianificazione della viabilità Ippazio Morciano, il consigliere provinciale con delega alle Strade Francesco Volpe, il dirigente del Servizio Strade Luigi Tundo, la responsabile unica del procedimento Anna Maria Riccio, il sindaco di Gagliano del Capo Gianfranco Melcarne, il progettista e direttore dei lavori Claudio Giancane e l'amministratore unico della ditta appaltatrice Consolidamenti speciali srl Fabio D'Agata.



L'opera è da considerarsi fortemente strategica per il territorio e rappresenterà un importante bigliettino da visita per tutto il Capo di Leuca e non solo. «Gli interventi di manutenzione straordinaria prevedono, essenzialmente, la rimozione di tutte le parti ammalorate e la sostituzione con nuove malte, più resistenti, garantite per 60 anni» afferma il dirigente del servizio strade della Provincia Luigi Tundo, che aggiunge: «L'intervento non poteva essere più rimandato e la raccomandazione è quella di rispettare le limitazioni imposte al fine di permettere l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza» conclude Tundo.

La viabilità

A causa del cantiere un tratto della litoranea salentina sarà off limits alle auto. Lungo la strada saranno dunque previste alcune deviazioni. Chi da Otranto o da Tricase Porto vorrà raggiungere Santa Maria di Leuca dovrà necessariamente percorrere la strada interna: poco prima del Ciolo dovrà proseguire per Gagliano del Capo quindi percorrere l'ultimo tratto della 275 fino a Leuca. Percorso inverso per chi invece, da Leuca vorrà tornare verso Otranto. Il tratto del Ponte Ciolo dovrà dunque essere bypassato, sempre passando da Gagliano e percorrendo un tratto della 275.

L'opera risale agli anni '60



Il Ponte del Ciolo, lungo 60 metri, è stato realizzato negli anni Sessanta e per decenni ha subito l'azione corrosiva della salsedine e di altri agenti atmosferici che, a poco a poco, ne hanno compromesso la stabilità tanto da rendere necessario un monitoraggio costante, da parte dei tecnici della provincia. Nell'aprile del 2019 vennero installati degli estesiometri atti a verificare eventuali movimenti strutturali del ponte a seguito di un allarme lanciato per la presenza di microfratture nel cemento armato. La chiusura del Ponte del Ciolo, si è quindi resa necessaria, ma la garanzia di una maggiore sicurezza non ha spento le polemiche di questi giorni. In molti lamentano il fatto che uno dei luoghi simbolo del Salento sarà off limits per tutta l'estate a visitatori e bagnati. In realtà, la spiaggetta del Ciolo, è già interdetta alla balneazione da alcuni anni perché considerata "ad alto rischio morfologico".

