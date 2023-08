Turista ventenne vola giù dalla terrazza in Salento, poi gli cade addosso un mattone: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata, ieri sera, a Gagliano del Capo, nel Salento. Un turista è caduto da una terrazza e poi è stato colpito da un mattone. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Cosa è successo

Tutto è avvenuto in un'abitazione di via Ciolo. Per cause ancora in corso di accertamento - ma pare per recuperare il cellulare che stava cadendo - il giovane, un turista bergamasco di 20 anni, è caduto da una terrazza, facendo un volo di circa 5 metri e finendo su un'altra terrazza posta più in basso. Come se non bastasse, poi, un grosso mattone gli è caduto sulle gambe.

Poichè la terrazza sulla quale era precipitato non era accessibile, per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti da Lecce con una autoscala.

Il giovane è stato affidato alle cure del 118 e trasferito a sirene spiegate al pronto soccorso del "Cardinale Panico" di Tricase. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale di Gagliano, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari con il supporto della protezione civile.