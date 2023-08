Incidente nella marina: auto contro monopattino elettrico con a bordo padre e figlio. Due feriti

Scontro auto-monopattino a Porto Cesareo: due feriti, padre e figlio. A rimanere coinvolti nell'incidente un monopattino, con padre e figlio a bordo, ed un'auto che percorreva una via del centro della città jonica. Ad avere la peggio, il padre e soprattutto il figlio 16enne finiti d’urgenza in ospedale. L’incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi a Porto Cesareo, precisamente in via Cristoforo Colombo.

Cosa è successo



Il violento impatto fra il mezzo elettrico e la vettura ha scaraventato sull’asfalto l’adolescente ed il genitore.

Allertati dai passanti sono giunti sul posto gli operatori del 118 mentre il cinducente dell'auto e altri cittadini si sono fermati a prestare i primi soccorsi ai due malcapitati.

Terminate le prime medicazioni, il ragazzino è stato accompagnato nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso, per via delle lesioni riportate e per essere sottoposto a immediati accertamenti clinici.



Ferito anche il padre, nei confronti del quale il personale sanitario ha disposto il trasferimento nello stesso presidio medico in codice giallo. Entrambi sono stati dunque affidati alle cure dei medici, i quali stabiliranno l’entità dei traumi riportati. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine, polizia locale e carabinieri, alle quali spetterà il compito di ricostruire la precisa dinamica del sinistro e chiarirne le responsabilità.