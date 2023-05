Lecce, grosso ramo precipita su un'auto parcheggiata: intervengono i vigili del fuoco

Un ramo di pino si stacca e finisce su un'auto parcheggiata. È accaduto ieri alle ore 21.40, quando una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in viale Giacomo Leopardi, nel capoluogo, per il distacco di un grosso ramo da un albero ad alto fusto.

L'intervento

Lo stesso, precipitando al suolo, ha danneggiato un’autovettura regolarmente in sosta nelle vicinanze della pianta. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione ed al taglio dei rami pericolanti e alla messa in sicurezza della zona operazioni in attesa del ripristino dei luoghi da parte del comune di Lecce.