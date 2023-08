Incidente stradale, muore a Catania agente pugliese della polizia penitenziaria

Non c’è l’ha fatta il bitontino 48enne Piero Tatoli, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sul rettilineo della strada statale 385 che collega Catania a Caltagirone, nel territorio della città di Mineo. Tatoli, agente penitenziario, è morto dopo essere stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e condotto in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Morti anche gli altri due colleghi, il 49enne Giuseppe Spampinato e il 38enne Giovanni Barbanti: tutti viaggiavano a bordo di una Peugeot 208, che si è scontratata per cause ancora in corso di aggiornamento - con una Lancia Delta che procedeva in direzione opposta. Il conducente 23enne dell’altra vettura è rimasto ferito e trasportato all’ospedale Gravina di Caltagirone.

Per estrarre i corpi dalle lamiere è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Palagonia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I tre agenti deceduti, che prestavano servizio nel carcere di Catania di piazza Lanza, si stavano recando, dopo il turno, nel paese della Piana di Catania, per partecipare alla festa del Santo patrono. Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, dopo l’incidente ha sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti di Santa Agrippina. Tatoli, originario di Mariotto, frazione di Bitonto, per lavoro si era dapprima trasferito a Como, poi a Mineo, città natale della moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA