Poule Scudetto, il Brindisi perde in casa (2-1) contro il Catania. Ancora un pienone al "Fanuzzi"

Nella seconda partita della Poule Scudetto di serie D, riservata alle squadre che hanno vinto i 9 gironi del campionato, il Brindisi subisce al "Fanuzzi" la rimonta del Catania arrendendosi per 2-1 e nel suo girone di qualificazione occupa, al momento, l'ultima posizione con zero punti. Il Brindisi è passato in vantaggio al 69' con Felleca prima di subire i due gol etnei di Litteri al 69' e di Palermo al 90'. Più di 4mila spettatori, di cui un centinaio provenienti da Catania, hanno fatto da cornice alla partita. L'entusiamo in città è ai massimi livelli per il ritrovato professionismo dopo ben 33 anni di attesa.

La Poule Scudetto è strutturata in tre triangolari. Quello del Brindisi è composto dai biancazzurri, dal Catania e dal Sorrento. Queste ultime due squadre si sono affrontate domenica scorsa e a vincere è stato il Sorrento per 2-0. A questo punto la classifica è Sorrento e Catania 3 punti, Brindisi 0 punti. La terza partita è in programma domenica alla 16 tra Sorrento e Brindisi. Le vincenti dei triangolari e la miglior seconda accedono alle semifinali con gare di andata e ritorno in programma il 28 maggio e il 4 giugno. La finale si giocherà il 10 giugno.