L'auto si ribalta dopo essere finita fuori strada, ferito 19enne

Un grave incidente con un ragazzo di 19 anni di Tricase finito in ospedale con vari traumi su tutto il corpo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Due auto sembra che non abbiamo prestato soccorso. È accaduto verso le 13,45 sulla strada che porta a Marina Serra, a pochi chilometri dalla cittadina in provincia di Lecce.

I soccorsi

Secondo i primi rilievi sembra che il ragazzo che viaggiava con la sua Opel Agila, in direzione mare per recarsi sul posto di lavoro (come bagnino), per evitare un casco da motociclista, che si trovava sull'asfalto della stessa corsia, è andato a finire sullo sterrato della corsia opposta. Per evitare l'auto che veniva frontalmente, ha travolto un palo e un un muretto per poi ribaltarsi nello sterrato.

L'intervento

Per fortuna un uomo della protezione civile si è trovato per caso sul posto è intervenuto immediatamente estraendo il ragazzo dalle lamiere dell'auto. Successivamente sono intervenute le forze dell'ordine e gli uomini del 118 che hanno trasportato il ragazzo al "Panico" di Tricase