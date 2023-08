Un grosso albero di pino cade su una Panda, auto distrutta. Nessun ferito

Attorno alle 2 della notte appena trascorsa i vigili del fuoco di Veglie sono intervenuti a Sant'Isidoro, in via Leuca, per la caduta di un grosso albero di pino. Lo stesso rovinava su di un'auto, una Fiat Panda parcheggiata poco prima da alcuni ragazzi che, per fortuna, erano distanti dal luogo in cui l'albero è crollato. I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore per liberare l'automobile e la sede stradale. Non si registrano feriti.