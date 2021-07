Alimini, stop alle auto sulla litoranea

Litoranea chiusa al traffico veicolare nella zona degli Alimini interessata nelle scorse ore da un vasto incendio che distrutto la macchia mediterranea e la pineta a pochi passi da Otranto.

Questa mattina il prefetto di Lecce Maria Rosaria Trio ha convocato il Comitato Operativo per la viabilità provinciale. A seguito della riunione il prefetto ha ritenuto necessario chiudere parte della provinciale 366 dal chilometro 15,300 al 16,400 al fine di consentire le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza di alcuni alberi pericolanti.

La viabilità “provvisoria”

Direzione Nord: i cittadini provenienti da Otranto e diretti verso le marine di Melendugno, in corrispondenza del chilometro 19 della sp 366, devono svoltare a sinistra ed immettersi sulla provinciale 342, percorrendola per circa 4 km, per poi reimmettersi nuovamente sulla provinciale 366 all'altezza del chilometro 15 all'incrocio con Frassanito.

Direzione Sud: chi proviene invece da Torre Sant'Andrea diretto verso Otranto, in corrispondenza del km 15 della provinciale 366, deve svoltare a destra ed immettersi sulla provinciale 342 percorrendola per circa 4 km, proseguendo poi sulla provinciale 151 per tre km, per poi reimmettersi sulla 366 al chilometro 19.

Accesso alle strutture ricettive: clienti e residenti delle strutture ricettive che sono situate sulla litoranea degli Alimini, possono proseguire la circolazione dal km 19 e fino al 16,200 in corrispondenza del Lido Due Mori in modo da raggiungere i propri alloggi.

Frassanito e Serra degli Alimini: i cittadini che provengono da Torre dell'Orso per raggiungere sia Frassanito che Serra degli Alimini potranno raggiungere le località in corrispondenza dell'incrocio al km 14,600 sulla provinciale 366.