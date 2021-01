Allerta ad Alessano, chiusi scuole e Comune per tutta la settimana: le ordinanze del sindaco

Alessano chiude scuole e uffici comunali per tutta la settimana. La decisione è stata assunta dalla sindaca Francesca Torsello con due, distinte ordinanze che mirano a contenere l'avanzata dei contagi e circoscrivere i focolai creatisi nei giorni scorsi. Cinquantuno le procedure di quarantena avviate dalla Asl per altrettante persone venute in contatto con i 21 contagiati dal Covid-19 accertati durante l'ultima settimana. Contagi avvenuti, secondo quanto ricostruito dagli epidemiologi della Asl di Lecce lungo due filoni: il primo conduce all'attività “porta a porta” di una parrucchiera, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Lecce. Il secondo porta invece ai cori parrocchiali svoltisi durante le festività.

Alessano, verifica anche sui cori religiosi durante le feste: la Asl impegnata nei tracciamenti per isolare il focolaio. Sospeso il mercato settimanale

Alla luce della situazione epidemiologica, la sindaca ha deciso ieri di sospendere il mercato settimanale di oggi, lunedì 4 gennaio. E, questa mattina, di bloccare il rientro a scuola di alunni e studenti e di chiudere gli uffici del Comune, per avviare le sanificazioni necessarie.

