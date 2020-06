Regina Elisabetta a cavallo a 94 anni nella tenuta di Windsor: prima foto ufficiale dopo il lockdown:

A 94 anni non smette ancora di stupire: dopo mesi di lockdown, è stata diffusa la prima immagine della regina Elisabetta, fotografata mentre va a cavallo nella tenuta di Windsor Castle, dove la sovrana insieme al marito principe Filippo sono in isolamento contro il coronavirus con uno staff di domestici ridotto. La regina, 94 anni, appare tranquilla e sicura mentre cavalca il pony Balmoral Fern durante il fine settimana.

Pochi giorni fa la regina aveva concesso a Boris Johnson il permesso di fare jogging nei giardini di Buckingham Palace. L'esercizio fisico fa parte del programma di convalescenza del premier, colpito nelle scorse settimane dal Covid-19. La scelta di Buckingham Palace, nei cui giardini è ospitato anche un campo da tennis, è stata fatta per consentire a Johnson un livello adeguato di sicurezza, rispetto alla sua normale abitudine di correre in spazi pubblici.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:16

