Marco Carta fa coming out a Domenica Live: «Sono gay, amo un ragazzo»

«Ricordo il giorno del mio primo bacio, non il primo, ma quello che mi ha lasciato senza fiato, il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato».sceglieper fare coming out.«Mi mancava non poter dare un bacio per strada al mio compagno o non poterlo prendere per mano al cinema. Adesso, magari non domani, ci vorrà un po’, potrò farlo. Barbara sei la mia madrina di battesimo, sono felice, mi sento come se avessi trenta chili in meno. Per me questa è una scelta di libertà. Voglio liberare la mia anima, il mio corpo e anche la mia creatività».Una confessione fatta non senza qualche timore.«Spero che il mondo social mi accolga normalmente. Io sono felice, ho una persona accanto a me, ho un compagno».