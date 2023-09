Ferragnez, ecco la verità sulla lite a Sanremo. Chiara Ferragni: «Fedez mi ha messo in difficoltà». Svelati tutti i retroscena

È uscito a mezzanotte su Prime lo speciale dei Ferragnez sui retroscena di Sanremo. Retroscena non sereni, tra tensioni e liti in famiglia, mentre Chiara Ferragni conduceva la 73° edizione del Festival insieme ad Amadeus e Gianni Morandi.

L'episodio

Nell'episodio dal titolo «The Ferragnez: Sanremo Special», l’imprenditrice digitale e icona della moda è seguita nella sua avventura al Festival, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda e paura della diretta tv. Ma il clou, ovviamente, è riservato alle tensioni in casa Ferragnez dopo la performance di Fedez trascinato (e baciato) sul palco da Rosa Chemical.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Un bacio che non è piaciuto a Chiara, che aveva chiesto al marito di tranquillizzarla e di supportarla: «In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me.

Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto. Mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura».

La lite nel camerino

Svelato quindi il mistero della lite sul palco tra Chiara Ferragni e Fedez. Lite che è continuata nel camerino, dove le telecamere della Rai non potevano arrivare, ma quelle di Amazon Prime sì. «Non lo possiamo portare da nessuna parte», queste le parole di una Ferragni amareggiata e delusa dal comportamento del marito.

A posteriori Chiara ha rivelato: «Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante. Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso».

«È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido», la risposta del cantante, ribadita anche stamattina in una storia su Instagram.

Il backstage

Tra gli altri momenti ripresi del backstage, i festeggiamenti al termine della serata finale di Sanremo. Festeggiamenti in solitaria per Chiara Ferragni, dato che alla sua richiesta «Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento», lui avrebbe risposto «voglio solo andare via».