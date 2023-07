Nel Salento sarà obbligatorio fermarsi e baciarsi. Ecco dove

Un cartello per obbligare residenti e turisti a baciarsi e celebrare l'amore. L'inizativa, annunciata nel primo pomeriggio di oggi sui social dal sindaco di Squinzano, Mario Pede, in occasione della Giornata del bacio, ha già entusiasmato decine e decine di utenti che, divertiti e affascinati dalla proposta, hanno riportato al sindaco diversi apprezzamenti. E qualcuno, sempre su Facebook, ha suggerito al primo di cittadino di creare addirittura una "zona romantica". L'atteso segnale sarà installato nei prossimi giorni sul lungomare di Casalabate.

Il sindaco: "Nel segnale volti stilizzati per permettere a chiunque di celebrare l'amore"

«L’idea è nata chiacchierando con Laura, la mia fidanzata – ha rivelato il sindaco Pede –.

E una volta proposta è stata subito accolta positivamente dal resto del gruppo. Pertanto, assieme all’assessore alla Marina, Alessia Lionetti, per realizzare questo piccolo cartello che sarà posizionato in un’area suggestiva del lungomare dove le persone dovranno scambiarsi un gesto d’affetto o di amore. I volti – ha spiegato ancora Pede – sono volutamente stilizzati in ossequio al principio dell’amore libero perché l’amore non ha confini e vince su tutto».