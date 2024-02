Assalto all'ufficio postale all'alba: la banda usa un escavatore e incendia un camion per bloccare il traffico Video

Come in un film d'azione ma è la sconvolgente realtà. Un vero e proprio assalto all'ufficio postale di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, è stato compiuto all'alba, verso le 4 del mattino. Una banda di malviventi ha utilizzato un escavatore per sradicare lo sportello postamat e poi - a quanto si apprende - ha incendiato un mezzo pesante e lo ha posizionato lungo la strada che unisce San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine.

Gli accertamenti

Le informazioni sono frammentarie, gli investigatori stanno ancora effettuando gli accertamenti.

Non è chiaro se la banda sia riuscita a portare via il postamat. "Si tratta di un evento terribile - dice all'Ansa - il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla - Il danno è enorme. L'ufficio postale, l'unico presente nel paese, potrebbe restare inagibile per mesi. Oggi era giorno di riscossione delle pensioni. Siamo costernati soprattutto per la popolazione anziana".

* Foto dal profilo social Angelo Del Vecchio