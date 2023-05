Incendio nel cantiere, distrutto l'escavatore di una ditta nel Salento

Un escavatore a fuoco nella notte a Nardò. Attorno all'01.30 della notte appena trascorsa, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta lungo viale della Resistenza, per un incendio di escavatore che era parcheggiato all'interno di un cantiere.

Lo spegnimento

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni ad altri escavatori parcheggiati nelle immediate vicinanze. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento