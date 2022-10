Tre scoppi poi la fiammata che ha fatto temere il peggio. Incidente in città durante i lavori per la posa della fibra ottica hanno rischiato di trasformarsi in tragedia. E' accaduto a Taranto in via Mazzini all'incrocio con via Pisanelli. Un escavatore ha tranciato involontariamente un cavo dell'energia elettrica interrato provocando tre scoppi accompagnati da altrettante fiammate che hanno generato una nube di fumo.

Non ci sono state conseguenze per gli operai impegnati nel cantiere. Paura tra i passanti che hanno assistito alla scena. Alcuni negozi ed edifici della zona sono rimasti temporaneamente senza elettricità. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Enel.