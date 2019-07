Operaio muore folgorato, feriti due suoi colleghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave infrotunio sul lavoro a Brindisi: un operaio di 57 anni è morto folgorato e due suoi colleghi feriti in seguito alla scarica elettrica provocata, a quanto sembra, dal contatto di una scala metallica del camion in cui erano a bordo e di un cavo in tensione.E' accaduto in via Cappuccini nel capoluogo messapico, in prossimità del fascio di binari della tratta tra Brindisi e Bari. Dalle prime informazioni sembra che la squadra di tecnici stesse lavorando alla linea elettrica delle ferrovie. Le vittime sarebbero tutte campane e lavoravano per una società di quella regione.Inutili i soccorsi per salvare l'uomo che praticamente è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e tecnici dell'Enel per la messa in sicurezza dell'area.