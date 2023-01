Ancora un incendio nel Salento: a fuoco l'escavatore della ditta edile

Ancora un incendio a Gallipoli. Questa volta le fiamme hanno avvolto un escavatore intestato ad un’azienda del posto operante nel settore dell’edilizia e degli scavi e di proprietà di un imprenditore gallipolino.

Fiamme nella zona industriale



Il mezzo era parcheggiato nella zona industriale della Città Bella e, stando ai primi accertamenti, non era coperto da polizza assicurativa ed era privo di targa. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, mentre le indagini sono in mano ai carabinieri. Le origini dell’incendio non sono ancora del tutto chiare: saranno gli accertamenti delle prossime ore a fare maggiore luce sulla vicenda e a chiarire se si sia trattato di un atto doloso. Potrebbero rivelarsi utili le registrazioni di eventuali telecamere installate nelle vicinanze.