Dimentica il freno, schiacciato dall'escavatore

Una disattenzione che poteva diventare fatale: si è verificato nei giorni scorsi un altro grave incidente sul lavoro che ha rischiato di mietere un’altra vittima. Per fortuna, la tragedia è stata evitata di un soffio.Tutto è accaduto a Torre San Giovanni, marina di Ugento, nel pomeriggio di lunedì. Protagonista della vicenda è M.L., 42enne di Casarano, titolare di una ditta di movimentazione terra. L’uomo stava eseguendo dei lavori di scavo e livellamento in un suolo ubicato in via Morosini. Per circostanze ancora tutte da decifrare, è sceso dal piccolo escavatore che stava manovrando, lasciandolo però folle, senza inserire cioè il freno a mano.Una disattenzione che poteva essergli fatale: il mezzo, infatti, si è mosso e ha travolto l’uomo, schiacciandolo contro un muro perimetrale di un’altra abitazione. Probabilmente, la velocità di transito del mezzo non era elevata, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi.Invece, fortunatamente, sebbene ferito è stato lo stesso operaio ad avere la lucidità di chiamare il 118 e chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta prontamente l’ambulanza.Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata (ma non sarebbe in pericolo di vita) a causa dello schiacciamento del torace. Nel frattempo, sarà compito dei militari accertare se sul cantiere siano state rispettate tutte le norme e gli accorgimenti in materia di sicurezza sul lavoro.La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alle mani dei carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Daniele Corrado, che stanno lavorando insieme con i colleghi dello Spesal e della Compagnia di Casarano guidati dal capitano Cosimo Clemente Errico.