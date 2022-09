Inseguimento sulla provinciale, la polizia recupera camion ed escavatore. Ritrovate anche cinque auto rubate

Inseguimento sulla provinciale Brindisi-Tuturano: la polizia recupera un camion che trasportava un escavatore. Entrambi risultavano rubati. Gli agenti hanno recuperato anche cinque auto rubate.

L'inseguimento

Gli agenti della Polizia di brindisi hanno recuperato questa mattina un camion che trasportava un escavatore: entrambi rubati qualche giorno fa. I mezzi sono stati recuperati dopo un lungo inseguimento che si è consumato sulla provinciale Brindisi-Tuturano; all'altezza del PalaPentassuglia il camion è stato poi bloccato dalla polizia e l'autista fermato dagli agenti. I mezzi sono già stati restituiti ai legittimi proprietari.

Le auto rubate

Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia nell’intera provincia di Brindisi che, come voluto dal Questore Annino Gargano, da alcuni giorni ha rafforzato l’attività di contrasto ai crimini di natura predatoria e segnatamente rivolta ad infrenare il sentito fenomeno dei furti di auto.



In tale contesto si inserisce l’attività dell’UPGSP- Sezione Volanti della Questura che, effettuando servizi di controllo del territorio sia in centro città che in periferia, negli ultimi due giorni ha rinvenuto complessivamente 5 autovetture provento di furto una delle quali rubata fuori provincia.La prima auto era una Fiat Punto rubata a Brindisi e rinvenuta nelle campagne adiacenti alla litoranea Nord del capoluogo; una Chevrolet AVEO è stata rinvenuta nel centro storico di Brindisi dopo essere stata rubata in via Provinciale per Lecce; una seconda Fiat Punto è stata rinvenuta nei pressi del Centro Commerciale “Le Colonne” ; una Fiat Panda rubata a Brindisi è stata rinvenuta al quartiere La Rosa; l’ultima auto ad essere ritrovata, in ordine di tempo, è stata una Fiat Tipo rubata in una provincia limitrofa e ritrovata la notte scorsa regolarmente parcheggiata al Rione Minnuta. Tutte i veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.