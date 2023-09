Un'auto rubata a Otranto e ritrovata a Casarano: era pronta per essere esportata in Germania. Grande attenzione ai furti d'auto da parte del Commissariato di Polizia di Taurisano, che ha lavorato per diverse settimane per sgominare questo fenomeno. Un'altra vettura rubata a una coppia di turisti a Gallipoli è stata rintracciata e restituita.

Cosa è successo

Nel caso specifico l'auto rubata a Otranto è un'Alfa Romeo Stelvio, dal valore commerciale di circa 50mila euro. Individuata grazie al sistema di localizzazione, è stata rinvenuta con la targa già modificata con una tedesca. Era in una strada periferica di Casarano e sarebbe stata sicuramente smerciata in Germania.