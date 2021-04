Fuoco a un escavatore: scattano le indagini. Non si esclude la pista dolosa

Escavatore a fuoco, nella notte, a Veglie. Il mezzo si trovava parcheggiato in un cantiere vicino al palazzetto dello Sport, in via Martirti del Terrorismo, quando - per cause ancora in corso di accertamento - le fiamme hanno divorato l'abitacolo. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Veglie - erano circa le 23 - che hanno evitato danni peggiori.

Sul posto anche i carabinieri, incaricati ora di chiairre cosa sia accaduto e quale sia stata la matrice del rogo. Al momento non si esclude alcuna pista.