Economia, ​Puglia prima al Sud per la crescita del Pil nel 2022: tutti i dati dello Studio Ambrosetti

Dopo il Covid, nel 2022 la Puglia è la quinta regione italiana e la prima del Sud per crescita del Pil (+5,%), e quinta in Italia e prima al Sud per crescita del valore aggiunto, soprattutto in settori come la logistica, a sua volta chiave per la competitività di imprese e di altri settori trainanti dell'economia pugliese, come la filiera agrifood: con 176mila occupati la Puglia è la prima Regione in Italia per occupazione e crescita nella filiera agroalimentare.

Sono alcuni dei dati emersi oggi, a Bari, durante una delle tappe del roadshow 2024 della piattaforma internazionale Verso Sud di The European House - Ambrosetti.

Verso Sud è una iniziativa realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Gruppo FS, Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico (CISE), Gruppo MSC, Gruppo Adler, Mediocredito Centrale - Invitalia, Edison, Coldiretti - che unisce in un unico Think Tank le istituzioni, le imprese e i rappresentanti del mondo accademico e della ricerca per costruire, valorizzare e comunicare una nuova visione mediterranea strategica per l'Italia e l'Europa.

La fotografia dell'economia

Nel corso dell'incontro - che si è svolto alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - è stata presentata una breve fotografia delle competenze strategiche della Puglia. "La Puglia - ha commentato Cetti Lauteta, Associate Partner e responsabile Divisione Scenario Sud di The European House - Ambrosetti - è centrale nella strategia di ricostruzione del ruolo propulsivo del nostro Paese, tracciato nel Libro Bianco Verso Sud, nel Mediterraneo. La crescita dinamica che la vede protagonista nel post-Covid ci rende ottimisti sul contributo che le istituzioni e le imprese possono offrire alla costruzione di un modello di Sud Italia protagonista dello sviluppo".

La Puglia è prima regione in Italia per produzione di energia eolica e anche per produzione di energia fotovoltaica, che rappresentano rispettivamente il 26,2% e il 14,9% del totale nazionale.