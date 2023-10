Il prefetto Dessì: «Taranto, una città con grandi potenzialità»

Si è presentata alla città il nuovo prefetto di Taranto, Paola Dessì, che ha preso il posto del collega Demetrio Martino. «Un impatto molto positivo, Taranto è una città bellissima, non di mare ma nel mare. Per molti versi mi ricorda la mia Sardegna».

I temi

E' in città da una settimana ed ha appena cominciato a farsi un quadro della situazione, a partire dalla questione ex Ilva. «Vicenda complessa, ovviamente ho bisogno di raccogliere maggiori elementi. In ogni caso credo sia indispensabile fare uno sforzo comune tutti insieme per cercare le soluzioni». E dopo l'incontro con la stampa, c'è stato infatti quello richiesto dall'associazione Aigi, che raggruppa una serie di imprese del territorio che le hanno consegnato un documento.

Tante le criticità da affrontare, a cominciare dal declino del commercio: «Sì - conferma il prefetto - si tratta di difficoltà note e peraltro diffuse anche in altre zone d'Italia. Cercheremo tutti insieme di affrontare le questioni per studiare interventi che possano migliorare la condizione di chi ha attività sul territorio e deve fronteggiare la crisi». Quanto alla criminalità «ho raccolto - spiega - le prime informazioni nel confronto con le forze dell'ordine. Mi pare che nel corso della settimana ci siano state già un paio di importanti operazioni di polizia, compresa l'ultima a proposito del ferimento di un uomo, sfregiato al volto. C'è stato un arresto quasi immediato, segno che lo Stato c'è. Più in generale ci sono situazioni da tenere d'occhio, certamente, ma non mi paiono pervasive. Ovviamente, l'impegno di tutti è quello di tenere sotto controllo ogni tipo di fenomeno per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini». In ogni caso, dice «ho avuto una buonissima impressione generale della città, Taranto è un luogo dinamico, vivo, con grandi potenzialità. Sono contenta di essere qui, per la prima volta fuori dalla mia Sardegna.

In passato c'ero stata solo una volta, in un viaggio in cui avevo conosciuto Martina Franca».