Un premio giornalistico per ricordare Renato Moro: iniziativa dedicata agli studenti degli istituti di Puglia

“Il binocolo e il microscopio”. Erano questo gli strumenti con i quali Renato Moro raccontava il suo territorio. Una vera arte, quella che ogni giornalista dovrebbe avere; ma “Renato era Renato”, come il direttore di Quotidiano Rosario Tornesello ha scritto nella postfazione del libro dove sono racchiusi alcuni dei suoi pezzi.

Oggi a circa due anni dalla morte prematura, avvenuta il 24 febbraio 2021, si parla di lui nelle scuole superiori di tutta la Regione grazie al “Premio giornalistico regionale Renato Moro”. Un premio indetto dal Comune di Galatone e dall'Associazione Culturale A Levante per avvicinare i giovani al mondo del giornalismo e alla figura del giornalista, “appassionato di storia e archeologia, giornalista e caporedattore del Nuovo Quotidiano fino alla sua prematura scomparsa”.

Un’ iniziativa che vede la collaborazione della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, di Unisalento e dell'Ordine dei Giornalisti.

Se ne è parlato ieri nel Frantoio del Palazzo Marchesale di Galatone alla presenza del sindaco e Flavio Filoni, dell’assessore all’istruzione Valentino Moretto, del direttore di Nuovo Quotidiano Rosario Tornesello, di Stefano Cristante, delegato alla comunicazione Unisalento, di Maria Vittoria Dell’Anna, presidente del corso di laurea Scienze della Comunicazione, di Mauro Vaglio, dell’associazione A Levante, di Francesca Sozzo per l’Ordine e della famiglia Moro. A coordinare Giulia Santi docente di filosofia e storia.

«Renato poteva dare ancora tanto alla comunità salentina- ha detto il sindaco - e questo concorso è un modo per far avvicinare giovani leve al mondo del giornalismo». Un concorso, come ha sottolineato il direttore di Quotidiano «che diventa anche un vero strumento formativo per i ragazzi».

Non sono poi mancati gli aneddoti sul giornalista, i riferimenti al suo acume e alla sua brillante ironia, a tutte le sue doti che ne facevano un uomo “unico e speciale”. Il premio è riservato agli studenti del triennio conclusivo delle Scuole secondarie di secondo grado della Regione Puglia. Il termine è il 29 febbraio. La cerimonia di premiazione sarà il 15 Aprile, giorno del compleanno di Renato Moro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA