Morto Giorgio Gargasole, giornalismo in lutto

In lutto il giornalismo brindisino. È morto oggi, in seguito ad un arresto cardiocircolatorio, Giorgio Gargasole, per diversi anni collaboratore della redazione di Brindisi del Nuovo Quotidiano di Puglia. Giorgio aveva la passione per il giornalismo, sempre in prima linea per raccontare i fatti della sua Brindisi e non ha mollato nemmeno quando le condizioni di salute gli consigliavano di fermarsi. Ai familiari di Giorgio le condoglianze degli amici e colleghi del Nuovo Quotidiano di Puglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA