"Piccoli giornalisti crescono": il premio di novembre allo studente pugliese Gianluca Mirizzi

L’alunno Gianluca Mirizzi della scuola media “Foscolo - Gabelli” di Foggia si aggiudica il premio del mese di novembre del concorso "Piccoli giornalisti crescono". Alunno della 3I della scuola secondaria di primo grado, sarà premiato sabato (domani, ndr) alle 11.30 presso l'Ite B. Pascal, alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Giuliarosa Trimboli e dei collaboratori del premio giunto alla sesta edizione. L’articolo vincitore sarà pubblicato su Foggia Città Aperta e ilSottosopra.

Il concorso

Il concorso è patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia e dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, organizzato in collaborazione con Foggia Città Aperta, Ubik di Foggia e da La Città del Cinema.

Da quest’anno, vede anche la collaborazione della Biblioteca “La Magna capitana” di Foggia e dell’associazione ACIF “Ensemble” di Foggia. Il Premio è finalizzato ad avvicinare i giovani al giornalismo e all’arte del raccontare i fatti quotidiani, tramite l’attività di comunicazione, per favorire la formazione e lo sviluppo delle coscienze.

Questa la traccia: «"L’ingratitudine genera violenza, mentre un semplice ‘grazie’ può riportare la pace! 》

Papa Francesco". Scrivi un articolo un editoriale in cui rivolgi un messaggio di gratitudine agli ultimi, ai dimenticati dal mondo, a coloro che ci camminano accanto, eppure restano invisibili alla collettività.

Pace e speranza sono l’augurio di Natale più intenso, in tempi incerti come questi»