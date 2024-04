Sono Nicola Sammali, Giovanni De Vecchis, Gianvito Rutigliano e Saverio De Giglio i vincitori della 20esima edizione del premio Giornalista di Puglia-Michele Campione dedicato al decano del giornalismo pugliese. La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti si è svolta questa mattina nel teatro Piccinni di Bari.

Sammali è risultato primo nella categoria carta stampata e agenzie grazie a un articolo pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia e intitolato 'Il tesoro nascosto. I gioielli dell'Archivio di Stato bellezza senza tempo da tutelare'. De Vecchis invece si è aggiudicato il premio nella sezione radio-tv per le riprese di un servizio, andato in onda su Canale 5, sul terremoto tra Siria e Turchia. Per la sezione web a vincere è stato Gianvito Rutigliano con il servizio 'È stato scomparso-Il caso Luigi Fanelli', pubblicato sui siti La Repubblica e La Stampa mentre per la sezione fotografia è stato premiato Saverio De Giglio. Menzione speciale, invece, per: Paola Ancora, sezione Carta stampata, per l’articolo “Detenuta in Kazakistan una 18enne salentina: «Innocente, Tajani l’aiuti»” apparso sul Nuovo Quotidiano di Puglia; Pasquale Stefano Massaro, sezione tv, per uno speciale realizzato per Testata Telesveva andato in onda il 12 luglio 2023 sul tragico Incidente ferroviario verificatosi tra Andria e Corato il 12 luglio 2016; Massimiliano Ancona, sezione web, con l’articolo “Zoppi, eroi, lotte e pugilato: 87 anni di sfide tra il Cerignola e il Foggia pubblicato su Gazzetta.it, il portale on line della Gazzetta dello Sport (19 marzo 2023) e per la sezione fotografia Maria Teresa Lapedota con il servizio fotografico realizzato per Passione Bari, trasmissione di Radio Selene, sulla partita di calcio Italia-Malta del 14 ottobre 2023 allo Stadio San Nicola.

Il presidente dell'ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, ha rviolto un pensiero a Luciano Canfora che martedì sarà processato per diffamazione per alcune affermazioni fatte due anni fa in una scuola superiore nei confronti di Giorgia Meloni poi diventata presidente del Consiglio dei ministri. "Sarà istruttivo sapere fin dove un'opinione si può spingere senza diventare un insulto - ha sostenuto Ricci - fin dove, nella Costituzionale materiale, un giornalista può oltre il diritto di informare esercitare il diritto di critica. L'attacco ai giornalisti non conosce colore politico. È bipartisan nel limitare la libertà d'azione, la libertà di espressione di un giornalista".