Lutto nel giornalismo brindisino: addio a Ettore Giorgio Potì

Lutto nel mondo del giornalismo brindisino. Si è spento all'età di 95 anni Ettore Giorgio Potì, testimone prezioso della storia locale.

Il personaggio

Nato con la penna in mano, Potì ha dedicato oltre settant'anni alla sua passione per l'informazione e alla narrazione dei fatti che hanno segnato la vita di Brindisi in questi anni. Il suo impegno giornalistico è stato un faro per generazioni di lettori, che hanno potuto contare sulla sua competenza, la sua dedizione e la sua integrità nel raccontare la verità. Potì ha attraversato epoche tumultuose, documentando sempre con professionalità i cambiamenti sociali, politici ed economici che hanno caratterizzato la storia della nostra città. Giornalista di grande talento, è stato senza ombra di dubbio un testimone privilegiato della storia brindisina. La sua presenza costante negli eventi più significativi lo ha reso una figura di riferimento per la comunità locale e per chiunque volesse comprendere appieno le dinamiche e le sfide di questo meraviglioso territorio. Il primo a ricoprire il ruolo di capo nella redazione brindisina de La Gazzetta del Mezzogiorno, Potì è stato per anni anche corrispondente per l'Ansa e la Rai. Non era soltanto un giornalista di spicco, ma anche un appassionato conoscitore e sostenitore dell'arte. La sua vita era permeata da una profonda sensibilità per l'estetica e la creatività, e questa passione si rifletteva non solo nei suoi tanti articoli, ma anche nelle sue azioni e nel suo impegno a promuovere il mondo dell'arte e della cultura. I funerali si svolgeranno domani, 16 febbraio alle ore 11, nella basilica Cattedrale di Brindisi.