Due anni senza Renato Moro, colonna di Quotidiano

Due anni, e il senso di vuoto che resta, come il dolore, che non passa. Due anni fa, il 24 febbraio 2021, se ne andava a 60 anni in piena notte, dopo una giornata di lavoro a Quotidiano, il nostro caporedattore centrale Renato Moro.

Un professionista unico e insostituibile, punto di riferimento dentro e fuori dal giornale. Appassionato, instancabile, curioso, è stato - senza volerlo - un modello per le nuove generazioni di giornalisti che hanno avuto la fortuna di crescere con lui e accanto a lui.

La messa oggi alle 19

Familiari e amici, a partire dalla moglie Anna Rita Invidia, responsabile della Cronaca di Lecce per Quotidiano, lo ricorderanno oggi con una messa che verrà celebrata alle 19 da don Antonio Murrone nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, a Lecce.