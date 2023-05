Un pitone reale a spasso per Brindisi, paura a Sant'Elia: è pericoloso per l'uomo e per gli animali

Un pitone reale in giro per la città di Brindisi è stato notato ieri sera nel quartiere periferico di Sant'Elia precisamente in via Cattaneo da un passante quest'uomo ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco che sono arrivati insieme alla polizia locale e dai Carabinieri il serpente è stato bloccato e messo in una custodia.

Le indagini

Sarà consegnato ai Carabinieri forestali per essere poi affidato a qualche centro di cura di animali Inoltre sono state avviate le indagini per cercare di risalire alla persona che ha portato in città questo serpente di grandi dimensioni pericoloso sia per l'uomo che per gli animali domestici. L'usanza di avere in casa questi animali pericolosi di origine africana come serpenti o anche tigri o altri felini apparteneva a un tempo a esponenti della criminalità organizzata.