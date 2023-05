Entra nel ristorante e ruba le mance dei camerieri. Il titolare: «Le restituisco ai dipendenti»

Ha rubato le mance del personale, circa 120 euro tra banconote di piccolo taglio e monete. Quei soldi sarebbero serviti per fare la classica cena sociale di fine stagione, quello che qui al Sud si chiama “capocanale”.

Il furto ripreso dalle telecamere



Nella tarda serata di lunedì 8 maggio, un uomo - evidentemente esperto del locale - si è introdotto nel Caffè Ristorante Decò in piazza Lama a Oria e con un gesto fulmineo ha preso e portato con sé il contenitore delle offerte che i clienti lasciano ai camerieri. Lo si vede chiaramente come agisce nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza del noto locale. Ha il volto coperto, si accerta che tutti siano impegnati altrove e in cinque secondi prende ciò che aveva puntato.

La denuncia

Sgomento il titolare dell’esercizio pubblico, Paolo Caforio, che ha sporto denuncia presso la Stazione dei carabinieri. “Non è tanto il valore economico delle mance, quello lo restituisco io ai miei dipendenti che quegli spiccioli se li erano meritati perché sono bravi. È il gesto da condannare, spero che il responsabile sia identificato e punito”.